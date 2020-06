Klare Kante: Hört auf zu heulen!

Ein Kommentar von Fred Kowasch



"Nicht mit Hand, Digga! Nicht mit Haaaaand!" Es gibt von der Riot-Nacht am Sonntag in Stuttgart ein 79 Sekunden langes Video. Dieses Video sagt vieles. Zu sehen sind junge Männer, die wie von Sinnen auf einen allein stehenden Polizeibus einschlagen. Einer sogar mit der blossen Hand. Um diesen Bus stehen weitere Leute. Einer reicht dem anderen eine Glasflasche, die meisten allerdings filmen. Hochkant. Mit ihren Handys. Die Stimmung ist gelöst: "Wurde mal Zeit in Deutschland. Wurde mal Zeit. Wurde Zeit" schreit einer der Umstehenden.



Wer am Sonntag Morgen gegen acht Uhr bei youtube das Stichwort 'Stuttgart' eingab (und auf Uploaddatum drückte) der konnte Unglaubliches sehen. Faktisch im Minutentakt stetig neue Videos. Laufende Bilder einer Randalenacht, die es so in der baden-würtembergischen Landeshauptstadt wohl noch nicht gegeben hat. Da wüteten Jugendliche, griffen ohne Scheu Polizeiautos an. Ein Video zeigte gar wie ein Cop, der gerade allein mit einer vorläufigen Festnahme beschäftigt war, von einem Jugendlichen im schwarzen Kaputzenshirt mit einem professionell wirkenden Kickboxtrick umgetreten wurde.



Diese Bilder, die für Entsetzen unter den meisten Kommentatoren und Politikern sorgten, (die dann wieder vom 'Rechtsstaat' faselten, der dieses nicht hinnehmen kann) sollten eines bedenken: es gärt unter vielen Leuten. Auch in Deutschland. Immer mehr Menschen haben abgeschlossen mit diesem Staat. Ob Migranten, Linke, Rechte, Teile der sogenannten bürgerlichen Mitte. Kluge Politikwissenschaftler registrieren dies wohl. Leute, die den 'Sound der Strasse' nicht vergessen haben. Denn da braut sich was zusammen. Immer mehr Menschen sind - nicht nur durch Corona - der ständigen Vorschriften, der arroganten Belehrungen leid. Und dann knallt es eben mal. Da mag der Anlass noch so nichtig sein. Hört auf zu heulen. Die Zeiten haben sich geändert.





Drucken E-Mail