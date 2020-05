Klare Kante: Vom Zauber der Spontandemonstrationen

von Fred Kowasch



Sich irgendwo versammeln. Scheinbar zufällig nur. Ein Blick zur Seite. Wo stehen sie, die Büttel des Staates? Dann wie auf ein lautloses Kommando loslaufen. Immer weiter. Sich nicht aufhalten lassen ....



Spontandemonstrationen sind etwas richtig geiles. Der Ursprung der Willensbildung auf der Strasse. Ein Akt der Rebellion, der Selbstermächtigung. Der klaren Sprache. Frei nach dem Motto: wir nehmen uns dass, was ihr uns verwehrt.



Die legendären Montagsdemonstrationen zu Leipzig - die die Diktatur attackierten - sie entstanden so. Aus ein paar Grüppchen von ein paar 'zufällig' Versammelten. Die sich trafen, um loszulaufen. Am 14. März 1988 war dies zum ersten Mal so. Ich hatte damals 'Es reicht!' auf meine Lederjacke geschrieben. Den zwei Dutzend Spontandemonstranten schlossen sich an diesem Tag noch Hundert weitere an. Die Stasi war so verdutzt, dass sie überhaupt keinen Plan hatte. Später dann gab es diese Demos immer häufiger. Aus Hundert wurden Tausend, aus Fünf- Fünfundzwanzigtausend bis es schließlich Hunderttausende waren. Sie niemand mehr aufhalten konnte. Oder wollte ....



Nun wiederholt sich Geschichte in der Regel nicht. Und nicht alles, was man vergleichen kann, ist auch gleichzusetzen. Einigen Spontandemonstrationen für das Grundgesetz wirkt ein ähnlicher Antrieb inne. Den ich nur unterstützen kann. Sollen sie doch den Alexanderplatz absperren, den Grossen Stern dazu. Den Reichstag und die Strasse 'Unter den Linden'. Sollen sich noch so viele Schergen auf einen Einzelnen stürzen. Omas den Arm verdrehen, dass Handgelenk fast brechen. Am Rande die Schäferhunde an den Leinen zerren. Die Wut wird immer einen Weg finden.

