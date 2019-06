Klare Kante:

von Fred KowaschEs ist eine bemerkenswerte Aussage, mit der der neue Leiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz Thomas Haldenwang das gestrige ZDF-Interview eröffnet . Auf die Frage, ob dass Erstarken des Rechtsextremismus mit Versäumnissen seiner Behörde zu tun habe, verweist er trocken auf den Herbst 2015 und seine Folgen. Kaum gesprochen, laufen auf gewissen Twitteraccounts die Nutzer 'heiss' Nun bewegen sich auf Twitter die meisten Nutzer - wie der verlinkte Tweet eindrücklich zeigt - in der Regel in einer Meinungsblase. Selten werden substanzielle Diskussionen geführt, wird sachlich miteinander gestritten. In der Regel ist zum Schluß einer beleidigt, wird der Disput abrupt abgebrochen . Twitter ist ein Seismograph, wie es gerade um die Debattenkultur im Land bestellt ist.Fakt ist allerdings: Merkels planloses "Wir schaffen das" hat der Alternative für Deutschland (AfD) einen ungeahnten Höhenflug beschert. Lag sie Anfang September 2015 noch um die fünf (5!) Prozent, verdoppelte sich innerhalb weniger Wochen ihr Stimmenanteil. Und: wer über die persönliche Blase hinaushören wollte - und sich nicht auf die faktisch gleichgeschalteten Medien mit ihren Schlagzeilen von der "Willkommenskultur" als Informationsquelle verlies - konnte ahnen: das Erwachen wird bitter sein.Der Mord an Walter Lübke ist eine klare Kampfansage der rechtsextremen Szene. Bis hier hin und nicht weiter. Er mag womöglich von einem Einzeltäter verübt worden sein. Dennoch spricht gerade das Schweigen vieler CDU-Funktionäre, die doch verhaltene öffentliche Trauer, eine eigene, ganz klare Sprache.