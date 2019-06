Klare Kante: Dass letzte Aufgebot

Ein Kommentar von Fred KowaschDie nebenstehende Grafik ist eine Replik eines unbekannten Bloggers auf einer SPD-Kampagne zur Europawahl 2009.Zehn Jahre sind es gerade einmal her, da stand die SPD. Heute sind es zehn Prozent weniger.Und: (ein bischen Häme muss sein) - dass ist immer noch zu viel. Die frohe Kunde ist: bei den nächsten Landtagswahlen ist - zumindest in Sachsen - auch mal etwas Einstelliges zu erwarten. Denn genau dorthin geht der Weg. Die einst so rumreichen deutschen Sozialdemokraten braucht nun wirklich keiner mehr.Nach dem überstürzten Abgang von Andrea Nahles (hört auf rumzujammern, sie war die größte Intrigantin ever) soll es nun ein Trio richten. Ein Hesse, der dreimal bei Landtagswahlen (2009, 2013 und 2018) gescheitert ist. Eine Ministerpräsidentin, die der Zufall ins Amt nach Mecklenburg-Vorpommern gespült hat. Eine Vorsitzende des ZDF-Verwaltungsrates, die gut lächeln kann. Es ist das buchstäblich letzte Aufgebot der SPD.Ein Partei in Panik, ohne einen programmatischen Entwurf auf den sie glaubwürdig setzen kann. Hoffen wir mal, die SPD reisst noch die CDU mit sich. Mit ihrem Beharren an ihrem Projekt der bedingungslosen Grundrente, die nun wirklich keiner braucht. Am allerwenigsten die junge Generation. Irgendwann muß mit diesen Wahlgeschenken auf Kosten anderer einmal Schluß sein.Zerlegt euch. In aller Ruhe. Am besten gemeinsam. Wir werden dies mit Freude beobachten und analysieren. Macht endlich Schluß mit eurer tollen 'grossen' Koalition. Überlasst den Job denen, die Bock drauf haben. Und eine Gesellschaft gestalten wollen, die Zukunft hat.