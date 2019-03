Klare Kante: #niemehrcdu und #fridaysforfuture - Wenn es den Kids reicht

von Fred KowaschSie kennen sich von Youtube oder Twitch. So kommunizieren über Twitter, Whatsapp oder Signal. Ihre 'Waffe' ist das Handy.Als am Montag - in den sozialen Netzwerken - die Nachricht die Runde machte, die EU zieht die Abstimmung über die Urheberrechts'reform' vor, waren sie binnen Stunden auf den Beinen. 2500 vor der CDU-Zentrale in Berlin, 1000 in Köln am Breslauer Platz, 1000 in München, Stuttgart, Frankfurt (Main). Für die nächsten Tage stehen Versammlungen in Magdeburg, Leipzig, Kassel und Nürnberg auf dem Programm Es ist die Wut vor allem junger Menschen, die die etablierte Politik fast ohne Vorwarnung so massiv trifft. Wenn Tausende "Nie mehr CDU!" rufen, schreien geradezu, kann dies eine Volkspartei nicht kalt lassen. Zumal im Mai Wahlen für das Europaparlament anstehen. Im Herbst in Sachsen, Brandenburg und Thüringen zur Urne geschritten wird. Diese 'Schlacht' um den 'Artikel 13' können die deutschen Regierungsparteien gerade überhaupt nicht gebrauchen.Auch an anderer Stelle brodelt es. In schöner Regelmäßigkeit ziehen - jeweils Freitags zur besten Unterrichtszeit - Tausende Schüler durch deutsche Innenstädte. Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Wuppertal. Ihr Motto: 'Fridays for Future'. Ihr Ziel: die - in ihre Augen - viel zu lahme Klimapolitik.Während die Bundeskanzlerin diesen Schüleraufstand Mitte Februar noch als dass Werk von Russland gesteuerter Propagandisten abgetan hat , ist ihre Regierungs-PR jüngst umgeschwenkt. Auf einmal findet Angela Merkel auch 'Schule schwänzen' gut.Dabei ist es gerade diese Verlogenheit, die - nicht nur die Kids - so nervt. Heute dies, morgen dass. Hauptsache nicht festlegen. Und dabei die Zukunft verschlafen. Und: die richtig großen Proteste kommen erst noch. Am 15. März geht #fridaysforfuture europaweit auf die Straße. Am 23. März wollen die Gegner von Artikel 13 folgen. Es sind gerade wirklich spannende Zeiten.