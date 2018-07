Klare Kante: Historische Zeiten

Ein Kommentar von Fred Kowasch02.07.2018 - 9:15 UhrWas ist eigentlich so schwierig daran, bereits registrierte Asylbewerber in das Erstaufnahmeland zurückzuschicken? Was, abgelehnte Asylbewerber abzuschieben? Weshalb gelten Urlaubsländer wie Tunesien und Marokko als 'nicht sicher'? Die Asyl- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung ist längst außer Kontrolle geraten.Der amtierende Bundesinnenminister will hier - wenigstens im Ansatz - noch etwas 'gegenhalten'. Damit die AfD nicht noch mehr an Boden gewinnt. Was ist daran so verwerflich? Wieso stellt eine Bundeskanzlerin hier auf 'stur'?Es sind aufregende Zeiten, gerade in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Regierungskrise zur Sommerzeit. Mittendrin in einer WM, wo ein Spiel auch mal 95 Minuten hat. Und am Ende immer Deutschland gewinnt. So war es - zumindest - einmal ....Es sind Zeiten, in denen die heimlichen 'Regierungssprecher' von der ARD schon einmal blank ziehen. Einen Rücktritt kommentieren, den es noch gar nicht gibt. Jedem zeigen, welches Geistes Kind sie in Wahrheit sind.Es sind Zeiten, in denen die jahrzehntealte Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU Im Bundestag auseinanderzubrechen droht.Es sind - wahrhaft - historische Zeiten.