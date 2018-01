Klare Kante: Richtung 10 Prozent

Ein Kommentar von Fred KowaschZum Schluß kam der Gitarrenspieler. Er sang ein Lied aus ferner Zeit. "Wenn wir schreiten Seit an Seit ...." Es klang, wie bei einer Beerdigung. Die Meisten wollten da schon nicht mehr hinhören. Fast fluchtartig leerte sich der Saal.Die 56,4 Prozent Zustimmung - Koalitionsverhandlungen mit CDU und CSU aufzunehmen - sind eine Klatsche für die gesamte SPD-Parteiführung. Sie zeigen, nicht nur wie gespalten die einst so strahlende Sozialdemokratie mittlerweile ist, sondern in welche Richtung es zukünftig gehen wird. Ich wage jetzt schon eine Wette: bei den nächsten Bundestagswahlen liegt die AfD vor der SPD. Wer hält dagegen?!Genau diese Angst hat die SPD vor Neuwahlen. Dafür setzt sie sich auch bei Merkel wieder auf den Schoß. Wird jede Kröte fressen. Was kümmert mich mein Geschwätz von Gestern? Der markige Auftritt vom Wahlabend? Ohne Eier, aber mit Frauenquote. Irgendwie herrlich, dieser Partei beim Zusammenbruch zuzusehen. Bestes Kino, noch dreieinhalb Jahre lang ....