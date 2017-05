Klare Kante: Muschis, die auf Revolution machen

Es gab einmal eine Zeit, da nahmen die Autonomen Kreuzberg regelrecht auseinander. 30 Jahre ist das her. Die Polizei sah am 1. Mai '87 keine Schnitte. Auch am 1. Mai zwei Jahre später und in den Straßenkämpfen des Ost-Berliner 'Jahres der Anarchie' blieb die Staatsmacht blass. 'Höhepunkt' war der legendäre 12. November '90 als 600 Militante gut 1600 Cops - nach sechs Stunden Strassenkampf - aus der Mainzer Straße trieben.All dies ist Geschichte. Lange her. Heute läuft der 'Schwarze Block' durch Kreuzberg brav im Kreis. Nehmen sich - die ach so Harten - schnell das Tuch vom Gesicht. Lassen sich widerstandslos festnehmen, obwohl sie - untergehakt - Teil der Demo sind. Muschis, die auf Revolution machen. Die, wenn es drauf ankommt, Feiglinge sind.Ein bischen 'Alerta, alerta, Antifaschista' rufen, ist doch längst schon Staatsräson. In Gruppen einen einzelnen Pegida-Freak zu überfallen - wie jüngst in Duisburg - dazu gehört kein Mut. Ebenso, leere Leipziger Wohnungen zu verwüsten. Während der Wohnungsinhaber auf einer Demo oder dem Ortsderby ist.Wie Straßenkampf gehen kann, dass konnte man am 1. Mai in Paris sehen. Solchen Anschauungsunterricht gibt es sonst auch in Athen. Man darf gespannt sein, wie der 8. Juli und 'G20' in Hamburg wird. Besuch aus dem Ausland hat sich dann jedenfalls schon angesagt.