Klare Kante: Wenn der Staat nervös wird

Wer sagt eigentlich, dass es diese Form der Staatsausübung die Beste ist?



Dass dieses System es wert ist, verteidigt zu werden? Das man es nicht stürzen kann?





Dass es Merkel, de Maizeire und Maas noch auf ewig geben muß?



Dass sich die Bürger nicht alles gefallen lassen, zeigen die letzten beiden Jahre. Wer hätte im Sommer 2014 geahnt, dass "Merkel muss weg" Rufe zum Alltag auf deutschen Demonstrationen gehören? Dass ein Bundesjustizminister vor seinen Wählern flieht? Dass Politikerverachtung gesellschaftsfähig werden wird?



Die Herrschenden behelfen sich mit Strafverschärfung. Es sind spannende Zeiten ....