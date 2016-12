Klare Kante: Unfassbares Staatsversagen

Ein Kommentar von Fred Kowasch



22.12.2016 - 22:00 Uhr



"Schöner Klingelton." Man muß sich diese Pressekonferenz unbedingt bis zum Ende ansehen. Zehn Minuten Offenbarungseid. Zehn Minuten personifiziertes Staatsversagen. Ralf Jäger, der Innenminister des größten Bundeslandes Nordrhein-Westfalen, spricht über einen dringend Tatverdächtigen. Auf dessen Konto ein Terroranschlag mit zwölf Toten gehen soll.



Anis Amri, Tunesier, als vorgeblicher Flüchtling wohl im Sommer 2015 in die Bundesrepublik unkontrolliert eingereist. Wurde vom Landes- kriminalamt überwacht, stand in NRW in Kontakt zu radikalen Islamisten. Bis er sich - unter den Augen der Spezialpolizisten - faktisch ungestört nach Berlin aufmachen konnte. Wo er blieb, dass interessierte die NRW-Behörden scheinbar nicht wirklich. Diesen Eindruck muß man gewinnen, wenn man Ralf Jäger bei der Pressekonferenz an diesem Mittwoch lauscht.

Das dieser Terroranschlag fast schon folgerichtig gewesen ist, diesen Ansicht vermittelt derzeit das politische Personal der Bundesrepublik. Bloss keine Panik, wir haben alles im Griff.



Nichts ist unter Kontrolle. Wie viele potenzielle Attentäter noch ungestört durch Deutschland tingeln, weil die Behörden überfordert sind, das weiss kein Mensch. Noch ist nicht einmal Anis Amri gefasst. Keiner kann auch nur ahnen, wo er als Nächstes zuschlägt ....



Ralf Jäger hingegen plant schon sein Silvester. Auf der Kölner Domplatte will er den Medienvertretern aus aller Welt zeigen, was für ein 'toller Hecht' er doch ist. Beim PR-Termin mit 1.400 Polizisten trällert dann ein 'Flüchtlings'chor. Mehr Farce - mehr Volksverarsche - war selten.