"Dreck seid ihr, Abschaum ...." - Der Wurf auf das ARD-Team (Stuttgart, 03.04.2021)

04.04.2021

War es nun ein Stein? Oder eine zusammengeknüllte Papiertüte, die da am Samstag am Rande der Abschlusskundgebung von 'Querdenken' in Richtung des ARD-Teams flog? Wie auch immer: wer dort hin geht wo die 'Volksseele' kocht, braucht sich nicht wundern, wenn er auch mal etwas abbekommt. Vor allem wenn er über Monate hinweg so undifferenziert und fast schon staatsnah berichtet. Die 'Audienz' von Angela Merkel in der ARD vor einer Woche ist da noch gut in Erinnerung.



By the way: wer mal gesehen hat, wie Autonome ein Kamerateam angreifen und die Kamera 'auseinander nehmen' (1989 in Westberlin), kann nur milde schmunzeln über diesen Vorfall. Erst vor gut einem Jahr haben in Leipzig Linksextreme am Rande einer Demonstration für Pressefreiheit (!!) angegriffen. Die öffentliche Empörung war um ein Vielfaches kleiner. Generell gilt: es ist nicht einfach am Rand von politisch-brisanten Kundgebungen oder Demonstrationen zu arbeiten. Ein Helm, eine Maske gegen Pfefferspray oder Tränengas gehört zur Ausrüstung da auch schon standartmässig hinzu.

