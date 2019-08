Fotogalerie: Athen, Exarchia (Autonome Zone)

Vor 30 Jahren

In der deutschen Geschichte gibt es wenig Revolutionen. Kaum eine, die gelang.



Die von 1989 war erfolgreich. 30 Jahre ist sie her. Deshalb erinnern wir in den nächsten Wochen und Monaten daran. Mit Fotos und Originaldokumenten, die wir aufbewahrt haben. In einem einfachen Leitz-Ordner. Schön gelocht und abgeheftet. Für jeden staatlichen Archivar ist so etwas ein Graus.



In loser Folge berichten wir vor allem von Ereignissen aus Leipzig. Dort wo die Revolution ihren Anfang nahm, sie letztendlich auch ihren Durchbruch schaffte.